Исак — цель номер один "Арсенала" среди нападающих

Александер Исак "Арсенал" определил Александера Исака из "Ньюкасла" своей целью номер один среди нападающих.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета еще минувшим летом пытался обзавестись забивным нападающим, однако тщетно, и сейчас "канониры" имеют дело с последствиями, резко сбавив в последние недели.

Поэтому теперь "Арсенал" надеется пригласить бомбардира в январе или следующим летом, и TEAMtalk утверждает, что больше всего "канониры" хотят Исака, который забил четыре гола в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги.

В данный момент Исак не собирается продлевать свой рассчитанный до 2028 года контракт с "Ньюкаслом" и хочет выступать за клуб из Лиги Чемпионов.

"Ньюкасл" исключает продажу Исака в январе, но уже присмотрел Доминика Калверт-Левина из "Эвертона" и Джонатана Дэвида из "Лилля" на случай ухода 25-летнего шведа по окончании сезона.


Метки Арсенал, Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 178



Поиск: