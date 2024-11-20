Клубы Премьер-Лиги интересуются Мудриком

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в преддверии зимнего трансферного окна.

Несмотря на отдельные успехи в своем втором полном сезоне на "Стэмфорд Бридж", Мудрик остается лишь игроком ротации для главного тренера "Челси" Энцо Марески.



При Мареске 23-летний украинец отметился лишь одним появлением в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги, еще шесть раз выйдя на замену, и не совершил ни одного результативного действия.



По информации Football Insider, другие клубы Премьер-Лиги наблюдают за ситуацией Мудрика и могут попытаться арендовать экс-игрока "Шахтера" на вторую половину сезона 2024/25.



В этом сезоне "Челси" — к удивлению многих — претендует на попадание в Лигу Чемпионов, поэтому Мареска и боссы "синих" дважды подумают, прежде чем сознательно ослаблять свой состав, отпуская Мудрика.