Голкипер "Ливерпуля" Алиссон возобновил тренировки после травмы задней поверхности беда.

Алиссон не выходит на футбольное поле с тех пор, как ему потребовалась вынужденная замена в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 5 октября (0:1).



Последние недели Алиссона подменял Кувин Келлехер, причем демонстрировал очень приличную игру.



Однако вскоре 25-летнему ирландцу придется вернуться на скамейку запасных, потому что во вторник, как сообщает Liverpool Echo, Алиссон возобновил занятия на траве.



Таким образом, у Алиссона еще есть несколько дней, чтобы набрать форму до выезда к "Саутгемптону" в ближайшее воскресенье.