Вопреки слухам, "Челси" не собирается покупать голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера.

Как известно, Келлехер не скрывает своего желания стать первым номером — в "Ливерпуле" или где-либо еще.



В "Ливерпуле" это едва ли возможно для Келлехера, потому что основным голкипером "красных" остается Алиссон, который травмирован в данный момент, а следующим летом на "Энфилд" из "Валенсии" прибудет Георгий Мамардашвили.



На фоне этого появились слухи, что "Челси" может приобрести Келлехера следующим летом за 35 миллионов фунтов.



Однако авторитетные журналисты Бен Джейкобс и Фабрицио Романо в один голос утверждают, что "Челси" не имеет таких намерений и даже не интересуется 25-летним ирландцем.



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска вполне доволен игрой Роберта Санчеса на последнем рубеже, планируя сохранить веру в экс-голкипера "Брайтона".