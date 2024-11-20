"Челси" не будет покупать Келлехера
Вопреки слухам, "Челси" не собирается покупать голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера.
Как известно, Келлехер не скрывает своего желания стать первым номером — в "Ливерпуле" или где-либо еще.
В "Ливерпуле" это едва ли возможно для Келлехера, потому что основным голкипером "красных" остается Алиссон, который травмирован в данный момент, а следующим летом на "Энфилд" из "Валенсии" прибудет Георгий Мамардашвили.
На фоне этого появились слухи, что "Челси" может приобрести Келлехера следующим летом за 35 миллионов фунтов.
Однако авторитетные журналисты Бен Джейкобс и Фабрицио Романо в один голос утверждают, что "Челси" не имеет таких намерений и даже не интересуется 25-летним ирландцем.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска вполне доволен игрой Роберта Санчеса на последнем рубеже, планируя сохранить веру в экс-голкипера "Брайтона".
20.11.2024 00:05
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