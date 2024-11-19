"Сити" устроит презентацию "Золотого мяча"

"Золотой мяч" будет презентован полузащитнику "Манчестер Сити" Родри перед матчем Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.

28 октября на торжественной церемонии в Париже Родри была вручена самая престижная индивидуальная награда в футболе.



Но поскольку в данный момент Родри восстанавливается после операции на крестообразных связках колена, болельщики "Сити" до сих пор не увидели 28-летнего испанца с желанной для всех игроков наградой.



Исправить это недоразумение "Сити" собирается 23 ноября, когда на "Этихад" пожалует "Тоттенхэм". Как сообщает Sky Sports, Родри покажется зрителям с "Золотым мячом" за 15 минут до стартового свистка.



Добавим, прежде еще никто из игроков "Сити" не брал "Золотой мяч", а предыдущим его обладателем из Премьер-Лиги был экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в 2008 году.