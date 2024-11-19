"Юнайтед" может купить Брантуэйта уже в январе

"Манчестер Юнайтед" готов попытаться приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.

"Юнайтед" пытался заполучить Брантуэйта еще минувшим летом, сделав два предложение в размере до 50 миллионов фунтов.



Однако оба предложения "Юнайтед" были отклонены "Эвертоном", и в результате "красные дьяволы" укрепили свой центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта.



При этом Брантуэйт остается на радаре у "Юнайтед", и Daily Mail может подтвердить, то боссы клуба с "Олд Траффорд" ведут внутренние переговоры о том, чтобы снова попытаться приобрести 22-летнего игрока сборной Англии уже в январе.



Сообщается, что движущей силой интереса "Юнайтед" к Брантуэйту является спортивный директор "красных дьяволов" Дэн Эшуорт.



Из-за крупных трат минувшим летом и незапланированных компенсаций за смену главного тренера "Юнайтед" оказался в непростом положении с точки зрения финансов, поэтому "дьяволам" пришлось бы сперва кого-нибудь продать.



Среди игроков, которых "Юнайтед" может принести в жертву ради приглашения Брантуэйта в январе, называются Виктор Линделеф, Харри Магуайр и Антони.



Добавим, минувшим летом "Эвертон" просил за Брантуэйта 70 млн. фунтов. В отместку за то, что "ириски" не отпустили его в "Юнайтед", Джаррад отказывается от продления своего рассчитанного до 2027 года контакта с зарплатой в 70,000 фунтов в неделю.