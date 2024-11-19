"Юнайтед" может купить Брантуэйта уже в январе

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" готов попытаться приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.

"Юнайтед" пытался заполучить Брантуэйта еще минувшим летом, сделав два предложение в размере до 50 миллионов фунтов.

Однако оба предложения "Юнайтед" были отклонены "Эвертоном", и в результате "красные дьяволы" укрепили свой центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта.

При этом Брантуэйт остается на радаре у "Юнайтед", и Daily Mail может подтвердить, то боссы клуба с "Олд Траффорд" ведут внутренние переговоры о том, чтобы снова попытаться приобрести 22-летнего игрока сборной Англии уже в январе.

Сообщается, что движущей силой интереса "Юнайтед" к Брантуэйту является спортивный директор "красных дьяволов" Дэн Эшуорт.

Из-за крупных трат минувшим летом и незапланированных компенсаций за смену главного тренера "Юнайтед" оказался в непростом положении с точки зрения финансов, поэтому "дьяволам" пришлось бы сперва кого-нибудь продать.

Среди игроков, которых "Юнайтед" может принести в жертву ради приглашения Брантуэйта в январе, называются Виктор Линделеф, Харри Магуайр и Антони.

Добавим, минувшим летом "Эвертон" просил за Брантуэйта 70 млн. фунтов. В отместку за то, что "ириски" не отпустили его в "Юнайтед", Джаррад отказывается от продления своего рассчитанного до 2027 года контакта с зарплатой в 70,000 фунтов в неделю.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 804

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 19.11.2024 22:37 # hachidlo
    Гусейнович и ДеННиска заигрывают друг с другом. И даже обезьянье ипло гусейновича не смутит питерского гея. Ведь шерсть его на ладе самаре покатает.

    (ответить)

  2. ygyrbendar 19.11.2024 22:33 # ygyrbendar
    Ежедневное напоминание, что вы все долбоебы, а челси-клуб пидарасов

    (ответить)

  3. takernotagiver 19.11.2024 22:32 # takernotagiver
    Еще раз плюну в обезьянье ебло жидовской шаболды по имени хачилда)
    __________
    10.09.2024 14:24 #
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536

    (ответить)

  4. tihinya-moiyobir 19.11.2024 22:31 # tihinya-moiyobir
    10.09.2024 14:24 #
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536

    (ответить)

  5. hachidlo 19.11.2024 22:28 # hachidlo
    ДеННиска уже звонит плешивому манкурту на телефон.

    (ответить)

  6. brati6ka 19.11.2024 22:23 # brati6ka
    Но вы не переживайте кацапчики, это все многоходовочки великого пукина

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  7. brati6ka 19.11.2024 22:19 # brati6ka
    Ооооо братишки Украинцы, уважаю!

    Дроны атакуют сейчас Белгородскую и Воронежскую область — на кадрах прилеты

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  8. xylian-petrov 19.11.2024 22:18 # xylian-petrov
    Хочу в попку

    (ответить)

  9. brati6ka 19.11.2024 22:17 # brati6ka
    Неспокойной ночи вам сруские, будьте внимательными, ночь может быть шумной, ох, веселые деньки вас ждут, оххххх)

    (ответить)

  10. hachidlo 19.11.2024 22:04 # hachidlo
    Фейки - вперёд.

    (ответить)

  11. takernotagiver 19.11.2024 22:02 # takernotagiver
    Ору, хачидла пустил в ход все свои фейки, чтоб сохранить свое обезьянье ебло, т.е лицо)

    (ответить)

  12. electric 19.11.2024 21:58 # electric
    Мемфис Деннис ... Что по Гоголю, монгол?

    (ответить)

  13. zaeba1l 19.11.2024 21:50 # zaeba1l
    Я лично ХЗ как это выглядит, чтобы ливерпулец даже синий поехал в Манчестер.. Тем более в красный. Но пусть попробует.

    (ответить)

  14. megaphone 19.11.2024 21:47 # megaphone
    Недоделанный транс, который считает себя женщиной, собрался на СВО, чтоб на заработанные деньги сделать себе силиконовые сиськи и заменить член на вагину. При всем этом, он презирает запад

    Слоняра или педик? Непонятно

    (ответить)

  15. hachidlo 19.11.2024 21:38 # hachidlo
    ДеННис всё парня ищет себе на фупле

    (ответить)

  16. suckernotagiver 19.11.2024 21:35 # suckernotagiver
    15.01.2024 10:45 #
    vyrentz

    Удачи в борьбе с Петухами за четверку, но и она не поможет)))
    (ответить)

    15.01.2024 11:41 #
    takernotagiver

    Ливерный, как бы тебе в конце сезона плакать не пришлось. А то снова замахиваются на квадрупольн, а в итоге только кубок Лиги с горем пополам)
    (ответить)

    15.01.2024 11:53 #
    felix-the-cat

    У арсосала и этого не будет ору
    (ответить)

    15.01.2024 12:00 #
    takernotagiver

    Поржу над вами в конце сезона, когда вы везде провалитесь)
    (ответить)

    15.01.2024 12:02 #
    felix-the-cat

    Да ты смейся над арсосалом который ещё и четвёрку проебать может))) лохи
    (ответить)

    (ответить)

  17. narcot 19.11.2024 21:22 # narcot
    ебаный копрофил от недостатка говнеца уже сам себе своим же кормит переваренным



    19.11.2024 18:57 #
    dexter

    В 2021 году уже были построены и даже заселены. Продолжай глотать.

    https://www.google.com/maps/@37.777403,-122.4040002,3a,70.4y,349.85h,89.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxFvDbkgCRzUixlXFK7CMqg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.3774942697994561%26panoid%3DxFvDbkgCRzUixlXFK7CMqg%26yaw%3D349.8546328411745!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
    (ответить)

    19.11.2024 18:58 # удалить
    narcot

    я тебе сбросил построенное в 2к24) что ты несёшь, дебил?)
    (ответить)

    19.11.2024 19:05 #
    dexter

    Я тебе скинул на эти же таунхаусы с гуглмэпс, которые были построены уже в 2021. Ты карты открыть не можешь?!
    (ответить)

    (ответить)

  18. narcot 19.11.2024 21:15 # narcot
    эй, ебло, научить тебя сопостовлять??? потренируем отсутствующее у тебя пространственное мышление?

    https://www.trulia.com/builder-community-plan/renou-sage-v-402784187#lil-mapViewTab

    будешь дальше мне бросать левые фотки, попуск е6аный?

    https://ibb.co/fryfSf5
    https://ibb.co/fFyfyXT
    https://ibb.co/CsP7Yvy
    https://ibb.co/pvtTLPp
    https://ibb.co/4fS02K2

    и это тебе не конура 35 метров в иваново, в 2 спальни. за такую в иваново, походу, где-то 4-5 средних зп нужно, чтобы вносить МЕСЯЧНЫЙ платёж. гордись, что в 24м году пидорусы вот так живут

    (ответить)

  19. takernotagiver 19.11.2024 21:10 # takernotagiver
    Ухахахахаха. Вот это эпик фейл)

    10.09.2024 14:24 #
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536

    (ответить)

  20. narcot 19.11.2024 21:02 # narcot
    ебаный даун не в состоянии сопоставить стрит вью и мап вью, но продолжает спамить разными зданиями))) попуск рил думает, что за 1.2 ляма нельзя ничего купить))) как только ебло не оправдывает, что в пидорашке платёж по ипотеке за конуру 35м будет состовлять 3 средние зп



    19.11.2024 20:57 #
    dexter

    Это ты не в состоянии. Тебе даже с другого сайта скинул, но ты продолжаешь жрать какули, говноед квадратный.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/111296/?c=1

    (ответить)

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