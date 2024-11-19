"Юнайтед" может купить Брантуэйта уже в январе
"Манчестер Юнайтед" готов попытаться приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.
"Юнайтед" пытался заполучить Брантуэйта еще минувшим летом, сделав два предложение в размере до 50 миллионов фунтов.
Однако оба предложения "Юнайтед" были отклонены "Эвертоном", и в результате "красные дьяволы" укрепили свой центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта.
При этом Брантуэйт остается на радаре у "Юнайтед", и Daily Mail может подтвердить, то боссы клуба с "Олд Траффорд" ведут внутренние переговоры о том, чтобы снова попытаться приобрести 22-летнего игрока сборной Англии уже в январе.
Сообщается, что движущей силой интереса "Юнайтед" к Брантуэйту является спортивный директор "красных дьяволов" Дэн Эшуорт.
Из-за крупных трат минувшим летом и незапланированных компенсаций за смену главного тренера "Юнайтед" оказался в непростом положении с точки зрения финансов, поэтому "дьяволам" пришлось бы сперва кого-нибудь продать.
Среди игроков, которых "Юнайтед" может принести в жертву ради приглашения Брантуэйта в январе, называются Виктор Линделеф, Харри Магуайр и Антони.
Добавим, минувшим летом "Эвертон" просил за Брантуэйта 70 млн. фунтов. В отместку за то, что "ириски" не отпустили его в "Юнайтед", Джаррад отказывается от продления своего рассчитанного до 2027 года контакта с зарплатой в 70,000 фунтов в неделю.
19.11.2024 21:00
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Последние комментарии:
Гусейнович и ДеННиска заигрывают друг с другом. И даже обезьянье ипло гусейновича не смутит питерского гея. Ведь шерсть его на ладе самаре покатает.
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Ежедневное напоминание, что вы все долбоебы, а челси-клуб пидарасов
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Еще раз плюну в обезьянье ебло жидовской шаболды по имени хачилда)
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10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
(ответить)
10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
(ответить)
ДеННиска уже звонит плешивому манкурту на телефон.
(ответить)
Но вы не переживайте кацапчики, это все многоходовочки великого пукина
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Ооооо братишки Украинцы, уважаю!
Дроны атакуют сейчас Белгородскую и Воронежскую область — на кадрах прилеты
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Хочу в попку
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Неспокойной ночи вам сруские, будьте внимательными, ночь может быть шумной, ох, веселые деньки вас ждут, оххххх)
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Фейки - вперёд.
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Ору, хачидла пустил в ход все свои фейки, чтоб сохранить свое обезьянье ебло, т.е лицо)
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Мемфис Деннис ... Что по Гоголю, монгол?
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Я лично ХЗ как это выглядит, чтобы ливерпулец даже синий поехал в Манчестер.. Тем более в красный. Но пусть попробует.
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Недоделанный транс, который считает себя женщиной, собрался на СВО, чтоб на заработанные деньги сделать себе силиконовые сиськи и заменить член на вагину. При всем этом, он презирает запад
Слоняра или педик? Непонятно
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ДеННис всё парня ищет себе на фупле
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15.01.2024 10:45 #
vyrentz
Удачи в борьбе с Петухами за четверку, но и она не поможет)))
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15.01.2024 11:41 #
takernotagiver
Ливерный, как бы тебе в конце сезона плакать не пришлось. А то снова замахиваются на квадрупольн, а в итоге только кубок Лиги с горем пополам)
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15.01.2024 11:53 #
felix-the-cat
У арсосала и этого не будет ору
(ответить)
15.01.2024 12:00 #
takernotagiver
Поржу над вами в конце сезона, когда вы везде провалитесь)
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15.01.2024 12:02 #
felix-the-cat
Да ты смейся над арсосалом который ещё и четвёрку проебать может))) лохи
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(ответить)
ебаный копрофил от недостатка говнеца уже сам себе своим же кормит переваренным
19.11.2024 18:57 #
dexter
В 2021 году уже были построены и даже заселены. Продолжай глотать.
https://www.google.com/maps/@37.777403,-122.4040002,3a,70.4y,349.85h,89.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxFvDbkgCRzUixlXFK7CMqg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.3774942697994561%26panoid%3DxFvDbkgCRzUixlXFK7CMqg%26yaw%3D349.8546328411745!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
(ответить)
19.11.2024 18:58 # удалить
narcot
я тебе сбросил построенное в 2к24) что ты несёшь, дебил?)
(ответить)
19.11.2024 19:05 #
dexter
Я тебе скинул на эти же таунхаусы с гуглмэпс, которые были построены уже в 2021. Ты карты открыть не можешь?!
(ответить)
(ответить)
эй, ебло, научить тебя сопостовлять??? потренируем отсутствующее у тебя пространственное мышление?
https://www.trulia.com/builder-community-plan/renou-sage-v-402784187#lil-mapViewTab
будешь дальше мне бросать левые фотки, попуск е6аный?
https://ibb.co/fryfSf5
https://ibb.co/fFyfyXT
https://ibb.co/CsP7Yvy
https://ibb.co/pvtTLPp
https://ibb.co/4fS02K2
и это тебе не конура 35 метров в иваново, в 2 спальни. за такую в иваново, походу, где-то 4-5 средних зп нужно, чтобы вносить МЕСЯЧНЫЙ платёж. гордись, что в 24м году пидорусы вот так живут
(ответить)
Ухахахахаха. Вот это эпик фейл)
10.09.2024 14:24 #
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965536
(ответить)
ебаный даун не в состоянии сопоставить стрит вью и мап вью, но продолжает спамить разными зданиями))) попуск рил думает, что за 1.2 ляма нельзя ничего купить))) как только ебло не оправдывает, что в пидорашке платёж по ипотеке за конуру 35м будет состовлять 3 средние зп
19.11.2024 20:57 #
dexter
Это ты не в состоянии. Тебе даже с другого сайта скинул, но ты продолжаешь жрать какули, говноед квадратный.
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Источник: http://fapl.ru/posts/111296/?c=1
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