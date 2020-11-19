Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг вернулся в Англию.

Напомним, "Юнайтед" указал Тен Хагу на дверь 28 октября — на следующий день после поражения 2:1 в гостях у "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги.



Спустя считанные часы после своего увольнения Тен Хаг улетел на родину в Голландию и за последние недели был дважды замечен на матчах Эредивизии.



Когда пыль улеглась, 54-летний Тен Хаг вернулся в Манчестер, чтобы собрать вещи и подготовиться к отъезду из Англии насовсем, сообщает Daily Mirror.



В минувший понедельник Тен Хаг вместе с супругой Бьянкой посетил свой любимый итальянский ресторан "Пикколино" в пригороде Манчестера, причем Эрик был одет в ту самую жилетку, как и в упомянутом матче против "Вест Хэма".



Добавим, возвращение Тен Хага совпало с первой тренировкой его сменщика Рубена Аморима на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.