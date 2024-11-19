Клопп хотел заменить Салаха на Антони

Антони и Мохамед Салах Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп задумывался о приглашении вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на место Мохамеда Салаха.

В данный момент от контракта 32-летнего Салаха остается один год год, и Мохамед уже был в похожей ситуации ранее.

В преддверии летнего трансферного окна 2022 года Клопп всерьез опасался, что контрактная ситуация заставит его продать Салаха.

Как раз тогда Клопп и положил глаз на Антони как на возможную замену для игрока сборной Египта, утверждает The Times. На тот момент бразилец проводил свой заключительный сезон в "Аяксе", забив 12 голов и отдав 10 результативных передач в той кампании.

В конце концов Клоппу удалось продавить новый контракт для Салаха с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю, а Антони был куплен за 86 миллионов фунтов "Юнайтед", где совершенно провалился.


Метки Антони, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Салах

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2024 19:00

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