Карсли: "Англия в хорошем положении, чтобы выиграть ЧМ-2026"

Ли Карсли считает, что он оставляет сборную Англии в хорошем положении, чтобы выиграть следующий большой турнир.

Под руководством Карсли англичане выиграли пять из шести своих матчей, заняв первое место в своей группе Лиги Наций.



Теперь Карсли уступает свое место Томасу Тухелю, который, как надеется Ли, выиграет для англичан Чемпионат Мира 2026 года в США.



"Думаю, мы в хорошем положении, чтобы сделать это. Думаю, у нас есть талант для этого".



"Мы обладаем всеми инструментами. Нам просто нужно использовать их в правильном порядке", — цитирует Карсли BBC.