Карсли: "Англия в хорошем положении, чтобы выиграть ЧМ-2026"

Ли Карсли Ли Карсли считает, что он оставляет сборную Англии в хорошем положении, чтобы выиграть следующий большой турнир.

Под руководством Карсли англичане выиграли пять из шести своих матчей, заняв первое место в своей группе Лиги Наций.

Теперь Карсли уступает свое место Томасу Тухелю, который, как надеется Ли, выиграет для англичан Чемпионат Мира 2026 года в США.

"Думаю, мы в хорошем положении, чтобы сделать это. Думаю, у нас есть талант для этого".

"Мы обладаем всеми инструментами. Нам просто нужно использовать их в правильном порядке", — цитирует Карсли BBC.


Метки Карсли, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2024 18:00

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