МЮ может обменять Зиркзее на Осимхена

"Манчестер Юнайтед" может использовать Джошуа Зиркзее в качестве приманки для приобретения нападающего Виктора Осимхена.

В своих 16 матчах после перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов минувшим летом Зиркзее забил лишь один гол, причем этот единственный раз Джошуа отличился в своем дебюте за "Юнайтед" более трех месяцев назад.



По информации итальянского издания Il Mattino, новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет заменить Зиркзее на нападающего мирового уровня.



На эту роль "Юнайтед" рассматривает Осимхена, который этот сезон проводит за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи".



Утверждается, что "Юнайтед" может предложить за Осимхена 25 млн. фунтов плюс Зиркзее, который, как считают в Неаполе, идеально бы дополнил Ромелу Лукаку.



Преимущество Осимхена относительно бомбардира "Спортинга" Виктора Дьекереша, который также интересен "Юнайтед", в том, что Виктор может быть доступен уже в январе — "Наполи" принадлежит опция досрочного возвращения 25-летнего нигерийца.