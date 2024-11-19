"Ковентри" близок к назначению Лэмпарда

Клуб Чемпионшипа "Ковентри" близок к назначению Фрэнка Лэмпарда своим новым главным тренером.

Попрощавшись с Марком Робинсом, провалившим старт нового сезона, "Ковентри" получил множество откликов на свою вакансию. Среди изъявивших желание получить эту работу оказался даже Рууд Ван Нистелрой, едва покинувший "Манчестер Юнайтед".



По информации Sky Sports, "Ковентри" пока не достиг договоренности с Лэмпардом, но все идет к тому, что легенда "Челси" возглавит клуб второго английского дивизиона.



Лэмпард не тренирует более полутора лет — с мая 2023, когда завершился его короткий период временщика в "Челси". Ранее Фрэнк также трудился в "Эвертоне" и "Дерби".



Добавим, свой следующий матч "Ковентри" проводит против занимающего второе место в Чемпионшипе "Шеффилд Юнайтед" в ближайшую субботу.