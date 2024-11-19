Санчо возобновил тренировки
Вингер "Челси" Джейдон Санчо возобновил полноценные тренировки на базе в Кобхэме.
Санчо ярко начал свою карьеру в "Челси", куда он перебрался из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.
24-летний англичанин ассистировал в трех своих первых матчах за "синих": против "Борнмута", "Вест Хэма" и "Брайтона".
Затем Санчо был заменен в перерыве матча против "Ливерпуля" 20 октября и с тех пор больше не выходил на поле. Отсутствие Джейдона было вызвано болезнью и отсутствием возможности сыграть против "Юнайтед" из-за условий своей аренды.
Однако за время международного перерыва Санчо окончательно поправил свое здоровье и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Evening Standard.
Ожидается, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска сможет задействовать Санчо во время выезда к "Лестеру" в ближайшую субботу.
19.11.2024 15:00
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