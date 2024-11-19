Роджерс связал свое будущее с "Виллой" до 2030 года
Атакующий полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2030 года.
Роджерс утвердился ключевым игроком "Виллы" после своего перехода из "Мидлсбро" за 16 миллионов фунтов в феврале 2024.
Свидетельством отличной игры Роджерса стал первый в его карьере вызов в сборную Англии в этот международный перерыв. Морган дебютировал за национальную команду в матче Лиги Наций против Греции в прошлый четверг.
Своей игрой 22-летний Роджерс, забивший три гола и отдавший три результативные передачи за команду Унаи Эмери в этом сезоне, заслужил новую сделку на улучшенных условиях.
19.11.2024 14:00
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