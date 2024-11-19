"Челси" узнал цену за Люкеба

"Челси" узнал цену за центрального защитника немецкого "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба.

По информации Sky Sport Germany, своей игрой в Лейпциге Люкеба привлек внимание ряда топ-клубов Европы, и ранее "Челси" назывался одним из претендентов на Кастелло.



Люкеба только в прошлом году присоединился к "РБ Лейпциг", где он очень счастлив. 21-летний француз точно не покинет клуб Бундеслиги в январе.



После окончания этого сезона в контракте Люкеба будет доступен для активации пункт о выкупе за 90 миллионов евро (75 млн. фунтов).



Однако летом 2026 отступные за Люкеба снизятся до гораздо более приемлемых 65 млн. евро (54 млн. фунтов).