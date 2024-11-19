"Челси" узнал цену за Люкеба

Кастелло Люкеба "Челси" узнал цену за центрального защитника немецкого "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба.

По информации Sky Sport Germany, своей игрой в Лейпциге Люкеба привлек внимание ряда топ-клубов Европы, и ранее "Челси" назывался одним из претендентов на Кастелло.

Люкеба только в прошлом году присоединился к "РБ Лейпциг", где он очень счастлив. 21-летний француз точно не покинет клуб Бундеслиги в январе.

После окончания этого сезона в контракте Люкеба будет доступен для активации пункт о выкупе за 90 миллионов евро (75 млн. фунтов).

Однако летом 2026 отступные за Люкеба снизятся до гораздо более приемлемых 65 млн. евро (54 млн. фунтов).


Метки Люкеба, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2024 13:00

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