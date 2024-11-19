Пикфорд надеется, что Англия выиграет ЧМ-2026 с помощью Тухеля

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд надеется, что назначение Томаса Тухеля позволит сборной Англии выиграть Чемпионат Мира 2026 года в Соединенных Штатах.

Тухель приступит к исполнению обязанностей главного тренера сборной Англии с 1 января, и игроки, как и болельщики, связывают большие надежды с фигурой Томаса.



Поэтому Пикфорд надеется, что после двух финалов Чемпионатов Европы подряд англичане продвинутся на шаг дальше с помощью Тухеля.



"В январе приходит новый тренер, и он является победителем. Наша главная цель — отправиться в США и поднять тот трофей. На этом наш фокус, потому что мы были так близки, и мы хотим продвинуться на один шаг дальше", — приводит слова Пикфорда The Independent.