Кейн не собирается уходить из сборной Англии после ЧМ-2026
Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что не собирается завершать международную карьеру после Чемпионата Мира 2026 года.
31-летний Кейн уже является лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен, забив 69 голов в 103 матчах.
Как и на клубном уровне, Кейн пока ничего не выиграл со сборной, однако Харри не рассматривает турнир в США летом 2026 своей последней возможностью это исправить.
"Я не думаю, что ЧМ-2026 будет моей последней возможность. Думаю, существует предвзятое мнение, что ты движешься к концу, когда тебе за 30, но лично я сейчас играю на высочайшем уровне, что я когда-либо показывал, и я еще никогда не чувствовал себя так хорошо".
"Мне не нравится слишком забегать вперед, и я никогда не делал этого в своей карьере, а Чемпионат Мира будет захватывающей возможностью".
"Турнир в Америке будет невероятным событием. В конце концов ты играешь ради победы, и через пару лет это не изменится", — цитирует Кейна The Independent.
19.11.2024 11:00
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