Кейн не собирается уходить из сборной Англии после ЧМ-2026

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что не собирается завершать международную карьеру после Чемпионата Мира 2026 года.

31-летний Кейн уже является лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен, забив 69 голов в 103 матчах.



Как и на клубном уровне, Кейн пока ничего не выиграл со сборной, однако Харри не рассматривает турнир в США летом 2026 своей последней возможностью это исправить.



"Я не думаю, что ЧМ-2026 будет моей последней возможность. Думаю, существует предвзятое мнение, что ты движешься к концу, когда тебе за 30, но лично я сейчас играю на высочайшем уровне, что я когда-либо показывал, и я еще никогда не чувствовал себя так хорошо".



"Мне не нравится слишком забегать вперед, и я никогда не делал этого в своей карьере, а Чемпионат Мира будет захватывающей возможностью".



"Турнир в Америке будет невероятным событием. В конце концов ты играешь ради победы, и через пару лет это не изменится", — цитирует Кейна The Independent.