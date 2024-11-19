"Юнайтед" просматривал Дьекереша

Скаут "Манчестер Юнайтед" просматривал нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша на прошлой неделе.

По информации Evening Standard, скаут "Юнайтед" Сержио Соуза, который специализируется на скандинавских талантах, просматривал Дьекереша в матче сборной Швеции против Словакии в Стокгольме в минувшую субботу.



Соуза стал свидетелем того, как 26-летний Дьекереш открыл счет на третьей минуте и помог шведам выиграть этот матч Лиги Наций со счетом 2:1.



Это является прямым подтверждением того, что "Юнайтед" заинтересован в Дьекереше, хотя новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим уже пообещал, что не будет никого покупать из своего бывшего клуба "Спортинга" в январе.



Впрочем, ничто не мешает "Юнайтед" договориться о покупке Дьекереша заранее, а оформить переход уже следующим летом.