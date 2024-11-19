"Юнайтед" просматривал Дьекереша

Виктор Дьекереш Скаут "Манчестер Юнайтед" просматривал нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша на прошлой неделе.

По информации Evening Standard, скаут "Юнайтед" Сержио Соуза, который специализируется на скандинавских талантах, просматривал Дьекереша в матче сборной Швеции против Словакии в Стокгольме в минувшую субботу.

Соуза стал свидетелем того, как 26-летний Дьекереш открыл счет на третьей минуте и помог шведам выиграть этот матч Лиги Наций со счетом 2:1.

Это является прямым подтверждением того, что "Юнайтед" заинтересован в Дьекереше, хотя новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим уже пообещал, что не будет никого покупать из своего бывшего клуба "Спортинга" в январе.

Впрочем, ничто не мешает "Юнайтед" договориться о покупке Дьекереша заранее, а оформить переход уже следующим летом.


Метки Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2024 09:00

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