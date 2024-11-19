"Вест Хэм" и "Фулхэм" интересуются Джеймсом Макати

"Вест Хэм" и "Фулхэм" проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Манчестер Сити" Джеймсу Макати в преддверии зимнего трансферного окна.

Два предыдущих сезона Макати отыграл за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, после чего главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола решил сделать Джеймса частью свой команды, несмотря на интерес к игроку со стороны других клубов, включая "Челси".



Однако новый сезон пока не складывается для Макати, который в рамках Премьер-Лиги отметился единственным появлением на замену.



По информации The Guardian, на "Этихад" есть ощущение, что 22-летнему англичанину будет лучше снова отправиться в аренду, и "Фулхэм" с "Вест Хэмом" хотят этим воспользоваться. Однако вариант с постоянным трансфером тоже не может быть исключен.



Оцениваемый в 20 миллионов фунтов Макати является продуктом академии "Сити" и по-прежнему высоко ценится в клубе, но прежде "горожане" уже демонстрировали, что не боятся продавать своих воспитанников, если того требуют обстоятельства.