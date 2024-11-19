Погба исключает свое возвращение в "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник Поль Погба не рассматривает возможность возвращения в "Манчестер Юнайтед".

На днях стало известно, что Погба договорился о досрочном прекращении своего сотрудничества с "Ювентусом". Вслед за этим появились слухи, что "Юнайтед" может предложить Полю краткосрочное соглашение.

Однако Daily Mirror считает третий период Погба в "Юнайтед" крайне маловероятным. 31-летний француз не рассматривает для себя такую возможность.

Однако Погба все еще может вернуться в Премьер-Лигу — Поль, чья дисквалификация за допинг истекает в марте, открыт к предложениям из топ-5 европейских лиг, включая английское первенство.

В данный момент Погба усиленно тренируется у себя дома в Майами, дожидаясь открытия зимнего трансферного окна.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 274

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. insomniac 19.11.2024 07:26 # insomniac
    тут и в лиге 1 будут крепко думать прежде чем позвать.

    (ответить)

  2. tigerpool 19.11.2024 07:14 # tigerpool
    Тут либо Вест Хэм, либо Ньюкасл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: