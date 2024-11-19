Погба исключает свое возвращение в "Юнайтед"
Полузащитник Поль Погба не рассматривает возможность возвращения в "Манчестер Юнайтед".
На днях стало известно, что Погба договорился о досрочном прекращении своего сотрудничества с "Ювентусом". Вслед за этим появились слухи, что "Юнайтед" может предложить Полю краткосрочное соглашение.
Однако Daily Mirror считает третий период Погба в "Юнайтед" крайне маловероятным. 31-летний француз не рассматривает для себя такую возможность.
Однако Погба все еще может вернуться в Премьер-Лигу — Поль, чья дисквалификация за допинг истекает в марте, открыт к предложениям из топ-5 европейских лиг, включая английское первенство.
В данный момент Погба усиленно тренируется у себя дома в Майами, дожидаясь открытия зимнего трансферного окна.
19.11.2024 07:00
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тут и в лиге 1 будут крепко думать прежде чем позвать.
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Тут либо Вест Хэм, либо Ньюкасл
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