"Челси" хочет купить Келлехера у "Ливерпуля"

"Челси" хочет приобрести голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера следующим летом.

Несмотря на отличную игру 25-летнего Келлехера в отведенных ему матчах, перспективы Кувина в "Ливерпуле" выглядят туманно.



Дело в том, что Келлехер остается дублером для первого номера "Ливерпуля" Алиссона, вдобавок следующим летом на "Энфилд" из "Валенсии" прибудет Георгий Мамардашвили.



Келлехер неоднократно выражал желание играть регулярно, и The Sun ожидает, что в конце сезона страж ворот сборной Ирландии покинет мерсисайдский клуб.



Утверждается, что с недавних пор одним из претендентов на Келлехера является "Челси", который как раз находится в поисках голкипера топ-уровня.



В этом сезоне первым номером "Челси" является Роберт Санчес, однако к его игре регулярно возникают вопросы.



"Ливерпуль" не хочет укреплять состав своего конкурента по Премьер-Лиге, однако перед суммой в 35 миллионов фунтов "красные" едва ли смогут устоять.



Добавим, в данный момент "Челси" располагает 12 голкиперами. Помимо упомянутого Санчеса, это Филип Йоргенсен, Маркус Беттинелли, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Майк Пендерс, Габриэль Слонина, Люк Кэмпбелл, Тед Керд, Тедди Шерман-Лоу, Лукас Бергсторм и Эдди Бич. Правда, контракты двух последних истекают в конце сезона.