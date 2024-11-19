Аморим избавится от Антони

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим дал зеленый свет на избавление от вингера Антони в зимнее трансферное окно.

Лето 2022 "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако вингер сборной Бразилии так и не смог заиграть в Премьер-Лиге.



Слухи о том, что Антони может покинуть "Юнайтед" в январе, ходили и раньше, и Daily Star утверждает, что экс-игрок "Сан-Паулу" не получит второй шанс в связи с приходом Аморима на место Эрика Тен Хага.



При этом "Юнайтед" готов сразу продать Антони, но если покупателя найти в январе не удастся, "красные дьяволы" отправят 24-летнего бразильца в аренду на вторую половину сезона.



Аморим уже задумал пригласить на место Антони, зарабатывающего 200,000 фунтов в неделю, юного Жеовани Кенда из своего бывшего клуба "Спортинга", однако с этим трансфером придется подождать до следующего лета.