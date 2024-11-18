МЮ по-прежнему планирует отпустить Эриксена в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Кристианом Эриксеном в конце сезона.

Эриксен выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Брентфорда" свободным агентом летом 2022.



В этом сезоне Эриксен еще не забивал не ассистировал в Премьер-Лиге, сыграв там восемь матчей, но с учетом всех соревнований отметился четырьмя голами и отдал три результативные передачи в 13 поединках.



Как сообщает talkSPORT, приход Рубена Аморима на должность главного тренера никак не изменил планы "Юнайтед" в отношении 32-летнего датчанина.



"Юнайтед" учтет мнение Аморима, но в данный момент по-прежнему не собирается продлевать сотрудничество с Эриксеном и готов отпустить того бесплатно в конце сезона.



Добавим, Эриксен — один из шести игроков, чьи контракты с "Юнайтед" истекают в конце сезона. Среди них также находятся защитник Харри Магуайр и вингер Амад Диалло.