МЮ по-прежнему планирует отпустить Эриксена в конце сезона
"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Кристианом Эриксеном в конце сезона.
Эриксен выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Брентфорда" свободным агентом летом 2022.
В этом сезоне Эриксен еще не забивал не ассистировал в Премьер-Лиге, сыграв там восемь матчей, но с учетом всех соревнований отметился четырьмя голами и отдал три результативные передачи в 13 поединках.
Как сообщает talkSPORT, приход Рубена Аморима на должность главного тренера никак не изменил планы "Юнайтед" в отношении 32-летнего датчанина.
"Юнайтед" учтет мнение Аморима, но в данный момент по-прежнему не собирается продлевать сотрудничество с Эриксеном и готов отпустить того бесплатно в конце сезона.
Добавим, Эриксен — один из шести игроков, чьи контракты с "Юнайтед" истекают в конце сезона. Среди них также находятся защитник Харри Магуайр и вингер Амад Диалло.
18.11.2024 23:00
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