Майну провел первую тренировку МЮ при Амориме
Полузащитник Кобби Майну принял участие в первой тренировке "Манчестер Юнайтед" при новом рулевом Рубене Амориме.
С задержкой в неделю, что было вызвано получением рабочей визы, Аморим все же приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед".
В понедельник Аморим провел свое первое занятие на базе в Каррингтоне для игроков, которы не поехали в свои сборные или вернулись оттуда досрочно.
Как сообщает Sky Sports, участие в первой тренировке Аморима принял и Майну, который последний раз играл за "Юнайтед" еще в начале октября против "Астон Виллы" (0:0).
Все это время Майну отсутствовал с мышечным повреждением, однако теперь у 19-летнего англичанина появляются шансы не пропустить дебют Аморима — против "Ипсвича" 24 ноября.
18.11.2024 22:00
Просмотров: 143
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: