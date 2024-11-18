Майну провел первую тренировку МЮ при Амориме

Полузащитник Кобби Майну принял участие в первой тренировке "Манчестер Юнайтед" при новом рулевом Рубене Амориме.

С задержкой в неделю, что было вызвано получением рабочей визы, Аморим все же приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед".



В понедельник Аморим провел свое первое занятие на базе в Каррингтоне для игроков, которы не поехали в свои сборные или вернулись оттуда досрочно.



Как сообщает Sky Sports, участие в первой тренировке Аморима принял и Майну, который последний раз играл за "Юнайтед" еще в начале октября против "Астон Виллы" (0:0).



Все это время Майну отсутствовал с мышечным повреждением, однако теперь у 19-летнего англичанина появляются шансы не пропустить дебют Аморима — против "Ипсвича" 24 ноября.