Майну провел первую тренировку МЮ при Амориме

Кобби Майну Полузащитник Кобби Майну принял участие в первой тренировке "Манчестер Юнайтед" при новом рулевом Рубене Амориме.

С задержкой в неделю, что было вызвано получением рабочей визы, Аморим все же приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед".

В понедельник Аморим провел свое первое занятие на базе в Каррингтоне для игроков, которы не поехали в свои сборные или вернулись оттуда досрочно.

Как сообщает Sky Sports, участие в первой тренировке Аморима принял и Майну, который последний раз играл за "Юнайтед" еще в начале октября против "Астон Виллы" (0:0).

Все это время Майну отсутствовал с мышечным повреждением, однако теперь у 19-летнего англичанина появляются шансы не пропустить дебют Аморима — против "Ипсвича" 24 ноября.


Метки Аморим, Майну, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2024 22:00

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