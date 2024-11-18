Аморим будет тратить меньше, чем Тен Хаг

Новому главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму придется работать с более скромным трансферным бюджетом, нежели его предшественнику Эрику Тен Хагу.

С момента назначения Тен Хага летом 2022 "Юнайтед" потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, включая около 180 млн. фунтов минувшим летом.



Помимо этого, ранее в ноябре "Юнайтед" незапланированно потратился на компенсации за увольнение Тен Хага и за приглашение Аморима из "Спортинга".



Поэтому теперь, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей, "Юнайтед" придется ограничить свои траты на ближайшие трансферные окна и придерживаться более устойчивой модели.



Вдобавок, как сообщает The Telegraph, руководство "Юнайтед" считает, что в первой команде скопилось изрядное количество игроков, потенциал которых пока не раскрыт, и именно на этом придется сосредоточиться Амориму.