В честь Кейна установили статую

Харри Кейн В честь капитана сборной Англии Харри Кейна была установлена статуя в Лондоне.

Еще в 2019 году муниципалитет Уолтем-Форест выделил 7,200 фунтов на создание статуи Кейна. Выполненная из бронзы фигура долгое время пылилась на складе, потому что чиновники никак не могли найти подходящее место для ее установки.

Изначальный план по установке статуи на станции Чингфорд был отвергнут, и монумент только сейчас обрел свой постоянный дом, расположившись у спортивного центра имени Питера Мэя.

"Если честно, это нечто особенное. Я бы никогда не подумал об этом, когда был молод. Эти маленькие моменты — особенные. Именно здесь я начинал играть, здесь все началось, и здесь я заложил фундамент своей карьеры. Это огромное вдохновение для мальчишек и девчонок, которые играют в футбол", — сообщил Кейн.


Метки Кейн, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 392

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  1. standard 18.11.2024 20:34 # standard
    ну и рожу сделали у статуи. хрен поймешь кто там изображен

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  2. arsenverim 18.11.2024 20:27 # arsenverim
    может хоть статуя проживет достаточно долго чтобы увидеть побеждающий тотенхем

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  3. makeewadim 18.11.2024 20:24 # makeewadim
    Даже статуя в режиме ожидания трофеев.

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  4. makeewadim 18.11.2024 20:22 # makeewadim
    Статуя без пилотки - не статуя!

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  5. ilovemanutd 18.11.2024 20:13 # ilovemanutd
    В Лондоне сидит статуя, у статуи нет ...

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  6. sergey7205 18.11.2024 20:11 # sergey7205
    Молодец!

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  7. gameboy 18.11.2024 20:04 # gameboy
    Правое яйцо всегда больше левого

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