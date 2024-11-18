В честь Кейна установили статую

В честь капитана сборной Англии Харри Кейна была установлена статуя в Лондоне.

Еще в 2019 году муниципалитет Уолтем-Форест выделил 7,200 фунтов на создание статуи Кейна. Выполненная из бронзы фигура долгое время пылилась на складе, потому что чиновники никак не могли найти подходящее место для ее установки.



Изначальный план по установке статуи на станции Чингфорд был отвергнут, и монумент только сейчас обрел свой постоянный дом, расположившись у спортивного центра имени Питера Мэя.



"Если честно, это нечто особенное. Я бы никогда не подумал об этом, когда был молод. Эти маленькие моменты — особенные. Именно здесь я начинал играть, здесь все началось, и здесь я заложил фундамент своей карьеры. Это огромное вдохновение для мальчишек и девчонок, которые играют в футбол", — сообщил Кейн.