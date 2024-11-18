Антонио пропустит матч сборной Ямайки из-за потери паспорта

Мичейл Антонио Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит матч сборной Ямайки против Соединенных Штатов по нелепой причине.

Отчаявшись получить свой шанс в сборной Англии, с 2021 года Антонио предоставляет на международном уровне Ямайку.

Из-за своей дисквалификации 34-летний Антонио пропустил поражение сборной Ямайки от США на прошлой неделе (0:1), но должен был вернуться на ответную встречу плей-офф Лиги Наций КОНКАКАФ.

Однако матч в Сент-Луисе, штат Миссури, Антонио тоже пропустит — вместе со звездой "Чарльтона" Кахимом Диксоном.

"Антонио и Диксон потеряли свои паспорта, и оказалось слишком поздно, чтобы получить новые и оформить визы для поездки туда, поэтому они недоступны", — цитирует главного тренера ямайцев Стива Макларена Football.London.


Метки Антонио, Вест Хэм, сборная Ямайки

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2024 19:00

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