Антонио пропустит матч сборной Ямайки из-за потери паспорта
Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит матч сборной Ямайки против Соединенных Штатов по нелепой причине.
Отчаявшись получить свой шанс в сборной Англии, с 2021 года Антонио предоставляет на международном уровне Ямайку.
Из-за своей дисквалификации 34-летний Антонио пропустил поражение сборной Ямайки от США на прошлой неделе (0:1), но должен был вернуться на ответную встречу плей-офф Лиги Наций КОНКАКАФ.
Однако матч в Сент-Луисе, штат Миссури, Антонио тоже пропустит — вместе со звездой "Чарльтона" Кахимом Диксоном.
"Антонио и Диксон потеряли свои паспорта, и оказалось слишком поздно, чтобы получить новые и оформить визы для поездки туда, поэтому они недоступны", — цитирует главного тренера ямайцев Стива Макларена Football.London.
18.11.2024 19:00
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