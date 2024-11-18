"Ливерпуль" и "Челси" сделали предложения по Шерки

"Ливерпуль" и "Челси" сделали предложения о покупке атакующего полузащитника французского "Лиона" Райана Шерки.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Лион", принадлежащий совладельцу "Кристал Пэлас" Джону Текстору, накопил долги почти на полмиллиарда фунтов.



"Лион" был предварительно понижен в классе и теперь может быть вынужден устроить распродажу звезд, чтобы избежать исключения из Лиги 1. Клубу нужно срочно изыскать около 84 млн. фунтов.



По информации TuttoJuve, этим немедленно попытались воспользоваться "Ливерпуль" и "Челси", сделав официальные предложения в 17 млн. фунтов о покупке Шерки, который интересен и ряду других европейских клубов, включая "Ювентус".



В этом сезоне 21-летний француз забил два гола и отдал три результативные передачи в рамках Лиги 1 и Лиги Европы.



Добавим, Шерки связывали с переходом в "Ливерпуль" еще минувшим летом, но Райан в итоге остался в "Лионе", а "красные" приобрели у "Ювентуса" Федерико Кьезу.