Боуэн надеется играть больше за сборную Англии при Тухеле

Нападающий "Вест Хэма" Джаррод Боуэн надеется, что его дебютный гол за сборную Англии обеспечит ему больше игрового времени при новом главном тренере Томасе Тухеле.

Накануне 27-летний Боуэн, выйдя на замену, забил первым же касанием, поучаствовав в разгроме ирландцев со счетом 5:0 в рамках Лиги Наций.



Это был 14-й матч для Боуэна за сборную Англии, но Джаррод будет стараться, чтобы играть больше с приходом Тухеля.



"Всякий раз, когда я получаю шанс представлять свою страну, это по-прежнему величайшая честь, будь то пять минут или 90".



"На клубном уровне ты хочешь каждую неделю показывать, на что способен. То же самое было против Греции в предыдущем матче, когда я вышел и пытался проявить себя. Играть на "Уэмбли" — это мечта, и это был великолепный вечер для всех парней".



"Мне известно, что приходит новый тренер. Сейчас я лишь могу вернуться в свой клуб, играть в футбол, а дальше мне нужно проявлять себя каждый раз, когда я приезжаю сюда", — цитирует Боуэна Evening Standard.