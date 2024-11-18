Ван Дейк досрочно возвращается в "Ливерпуль" из сборной Голландии

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк досрочно покинул сборную Голландии и вернулся в расположение своего клуба.

В минувшую субботу Ван Дейк, который является капитаном и в своей сборной, помог голландцам разгромить Венгрию со счетом 4:0 в Лиге Наций.



Эта победа гарантировала голландцам второе место в Группе C, а также участие в назначенном на март плей-офф Лиги Наций.



Учитывая это, главный тренер голландцев Рональд Куман разрешил Ван Дейку не оставаться на матч против Боснии и Герцеговины во вторник.



Помимо 33-летнего защитника, Куман также досрочно освободил полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.



"Это решение было принято по медицинским соображениям — с учетом интересов игроков", — цитирует Кумана BBC.