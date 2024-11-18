Бентанкур дисквалифицирован на семь матчей за расизм

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур был дисквалифицирован на семь матчей за высказывание расистского характера насчет своего партнера по команде Сона Хен Мина.

Напомним, в июне Бентанкур неудачно пошутил в эфире уругвайского телеканала, заявив, что для него все азиаты на одно лицо.



"Где на фото Сонни? Это может быть и кузен Сонни, потому что все они выглядят одинаково", — пошутил тогда 27-летний игрок сборной Уругвая.



Еще в сентябре FA выдвинула в адрес Бентанкура обвинения, с которыми Родриго не согласился, однако независимая комиссия сочла вину доказанной.



В результате Бентанкур был дисквалифицирован на семь матчей и оштрафован на 100,000 фунтов.



Как отмечает Evening Standard, комиссия еще пожалела Бентанкура, учтя публичные и персональные извинения Родриго, потому что максимальное наказание, предусмотренное правилами за подобное нарушение, составляет 12 матчей пропуска.



Теперь Бентанкур пропустит матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", "Фулхэма", "Борнмута", "Челси", "Саутгемптона" и "Ливерпуля", а также четвертьфинал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Эта дисквалификация не распространяется на Лигу Европы, но снова сыграть за "Тоттенхэм" на внутренней арене Бентанкур сможет только 26 декабря против "Ноттингем Форест".