Бентанкур дисквалифицирован на семь матчей за расизм
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур был дисквалифицирован на семь матчей за высказывание расистского характера насчет своего партнера по команде Сона Хен Мина.
Напомним, в июне Бентанкур неудачно пошутил в эфире уругвайского телеканала, заявив, что для него все азиаты на одно лицо.
"Где на фото Сонни? Это может быть и кузен Сонни, потому что все они выглядят одинаково", — пошутил тогда 27-летний игрок сборной Уругвая.
Еще в сентябре FA выдвинула в адрес Бентанкура обвинения, с которыми Родриго не согласился, однако независимая комиссия сочла вину доказанной.
В результате Бентанкур был дисквалифицирован на семь матчей и оштрафован на 100,000 фунтов.
Как отмечает Evening Standard, комиссия еще пожалела Бентанкура, учтя публичные и персональные извинения Родриго, потому что максимальное наказание, предусмотренное правилами за подобное нарушение, составляет 12 матчей пропуска.
Теперь Бентанкур пропустит матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", "Фулхэма", "Борнмута", "Челси", "Саутгемптона" и "Ливерпуля", а также четвертьфинал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Эта дисквалификация не распространяется на Лигу Европы, но снова сыграть за "Тоттенхэм" на внутренней арене Бентанкур сможет только 26 декабря против "Ноттингем Форест".
18.11.2024 15:00
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защитники лугабэ, я вам покушать принёс
Если б не было деноминаций, то 1 доллар сейчас стоил бы 338 000 000 рублей. Это рекорд среди стран экс-СССР.
Даже у условного Туркменистана ситуация в 38 раз лучше
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Мир ебанулся в край
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Братишке надо к нам на фупел. У нас здесь свобода слова. Пока одмэн не начинает армянской бабусе лицевую дырку своим винчестером закрывать. Правда, это еще не факт, что бабусе не нравитс.
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А кто у нас вернулся тут...
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