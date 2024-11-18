Жилберто Силва поведал, может ли он заменить Эду

Бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва ответил на вопрос, мог бы он заменить Эду на посту спортивного директора "канониров".

Ранее в ноябре "Арсенал" объявил об отставке Эду, который вместе с Силвой играл за "канониров" и сборную Бразилии.



Силва имеет опыт работы техническим директором греческого "Панатинаикоса", однако Жилберто сильно сомневается, что "Арсенал" предложит ему работу.



"Мы обменялись парой сообщений с Эду, но я не спрашивал его, почему он принял это решение".



"Эду — очень классный парень. Думаю, ему было тяжело решиться на уход из клуба, но я желаю ему удачи. Он замечательно трудился на клуб. Думаю, клубу будет его не хватать. У него сложились замечательные отношения с Микелем (Артетой), обеспечив "Арсеналу" хороший баланс".



"Если честно, это стало большим сюрпризом для меня, но иногда такое случается. Надеюсь, он будет счастлив в своем новом испытании, что бы он ни решил".



"Я по-прежнему взаимодействую с клубом, будучи его представителем. Заменить Эду? У меня не было таких намерений на ближайшие годы, хотя в прошлом мне приходилось трудиться директором в "Панатинаикосе". В последние годы я иду другой дорогой в футболе и другой относительно "Арсенала".



"Я не знаю, я не знаю. Я готовился к этому несколько лет назад, и ко мне обращались различные клубы в Бразилии, но я решил не занимать этот пост. Однако всегда замечательно иметь отношение к "Арсеналу", даже как представитель", — цитирует Силву Daily Mirror.