Галлас не верит в возвращение Погба в Премьер-Лигу

Бывший игрок "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас объяснил, почему не верит в возвращение экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в Премьер-Лигу.

На днях Погба стал свободным агентом, договорившись о прекращении своего контракта с "Ювентусом". А уже в марте Поль сможет вернуться на футбольное поле, когда истечет его дисквалификация за допинг.



Одним из возможных направлений для Погба назывался "Арсенал", однако Галлас убежден, что его соотечественник уже не тянет уровень Премьер-Лиги.



"Может ли Поль Погба вернуться в Премьер-Лигу? Я так не думаю, потому что в Премьер-Лиге очень интенсивный футбол, а мы знаем, что Погба еще очень долго не сможет сыграть".



"Он покажет желание играть и, наверное, будет очень упорно тренироваться, но ему будет тяжело сыграть много матчей на протяжении целого сезона Премьер-Лиги".



"Клубы вроде "Арсенала" подумают дважды, прежде чем приглашать Погба. Если вы подпишите Погба, он гарантированно не продержится весь сезон без травмы, особенно в 31 год", — цитирует Галласа Goal.