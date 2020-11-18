"Ювентус" интересуется Зиркзее

Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в преддверии зимнего трансферного окна.

Зиркзее только минувшим летом присоединился к "Юнайтед", перебравшись из "Болоньи" по сделке стоимостью 36.5 млн. фунтов.



Однако 23-летний голландец не забивает в Премьер-Лиге со своего дебюта в августе, а последний раз выходил в стартовом составе на матч английского первенства еще в сентябре.



В прессе уже ходят слухи, что новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим собирается привести своего нападающего следующим летом — вроде Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Одним словом, перспективы Зиркзее на "Олд Траффорд" выглядят туманно, и итальянское издание Calciomercato утверждает, что Джошуа уже в январе может вернуться в Серию А.



Сообщается, что "Ювентус" заинтересован в аренде Зиркзее на вторую половину сезона, но также может взять на себя обязательство по выкупу.



"Ювентус" рассматривает Зиркзее в качестве замены для Душана Влаховича, который является самым высокооплачиваемым игроком в Турине, но договориться с которым о новом контракте клубу никак не удается.