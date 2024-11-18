Кекчю: "Слот — лучший тренер в мире"

Полузащитник португальской "Бенфики" Оркун Кекчю выразил свое восхищение главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом.

Слот блестяще начал свою карьеру в "Ливерпуле", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге, однако для Кекчю это не стало сюрпризом.



Кекчю довелось поработать со Слотом в "Фейеноорде" — до своего ухода в "Бенфику" летом 2023. И у 23-летнего турка остались самые приятные впечатления насчет Арне.



"Арне Слот мне как отец. Он сделал меня тем, кем я являюсь. Он лучший тренер в мире".



"Когда он пришел, я совершил прорыв в его первом сезоне. Мы достигли финала Лиги Конференций в том году, но, к сожалению, проиграли его".



"Я все равно думаю, что моя игра в том сезоне была очень хороша. Вообще-то, я хотел трансфера тем летом — некоторые клубы из топ-6 Англии интересовались мной".



"Мы вели серьезные переговоры о трансфере, но в последнюю минуту переход сорвался. На следующий сезон Арне Слот сделал меня капитаном команды, и эта ответственность только улучшила мою игру", — цитирует Кекчю Liverpool Echo.