"Арсенал" хочет расширить "Эмирейтс" до 80,000 мест

"Арсенал" изучает возможность расширения своего стадиона "Эмирейтс" до 80,000 мест.

"Арсенал" выступает на "Эмирейтс" с 2006 года, когда переехал сюда с "Хайбери". Новая арена "канониров" вмещает чуть более 60,704 зрителя.



За годы, прошедшие с момента открытия "Эмирейтс", конкуренты "Арсенала" по Премьер-Лиге тоже улучшили свои стадионы. Например, соседи из "Тоттенхэма" обзавелись новой ареной на 62,850 мест.



Поэтому, сообщает Bloomberg, "Арсенал" хочет расширить "Эмирейтс" примерно до 80,000 зрителей. Сейчас клуб работает над соответствующими решениями, но пока процесс находится на ранней стадии.



Если этот план будет реализован, "Арсенал" получит самый вместительный стадион в Премьер-Лиге. Сейчас таковым является "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" — 75,653 зрителя.