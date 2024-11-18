Карсли готовится ко встрече с Тухелем

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что собирается встретиться со своим сменщиком Томасом Тухелем в ближайшие недели.

Яркой победой 5:0 над Ирландией в Лиге Наций накануне Карсли завершил свой период, на который ему была доверена сборная Англии.



Теперь Карсли возвращается к исполнению обязанностей наставника молодежной сборной Англии U-21, но перед этим он собирается поделиться накопленной информацией с Тухелем, который приступает к работе после Нового года.



"Эта работа заслуживает элитного тренера с послужным списком побед, и у Томаса это есть. Бонусом станет то, что мы увеличили пул игроков. В следующий раз заслужить вызов будет по-настоящему непросто. Впереди захватывающие времена".



"Мы разговаривали о том, что нам важно не только повыситься в классе в Лиге Наций, но и увеличить пул игроков, из которых Томас будет выбирать. Теперь испытание для игроков, которые были здесь во время трех последних сборов, заключается в том, чтобы заслужить вызов в марте. Многие из них оставили хорошее впечатление о себе. Сыграть за сборную — это достижение".



"Вместе с остальным штабом я постараюсь собрать досье по итогам всех трех сборов. Я составлю документ, а затем, надеюсь, встречусь с ним и представлю то, что мы думаем и что мы обнаружили. Наша задача как тренерского штаба сборной U-21 — поддерживать главного тренера взрослой сборной, насколько это возможно, понимая, в чем он нуждается и как мы можем помочь. Мне очень комфортно в этой роли. Я предвкушаю встречу с ним в ближайшие недели".



"Одна из самых приятных вещей — это то, как опытные игроки отреагировали на приход нового тренера, даже если он приходит только временно. Мы попытались изменить игровой стиль и не встретили сопротивления к этому".



"Думаю, сейчас мне и моему штабу важно провести пару дней, обдумывая эти три сбора и то, что мы могли сделать лучше. Я по-прежнему расстроен из-за поражения от Греции дома. И хотя мы выиграли пять из шести, я сразу же ссылаюсь на матч, который, как я думаю, мы должны были выиграть. Ты чувствуешь себя одиноко, когда не побеждаешь на "Уэмбли", — цитирует Карсли The Guardian.