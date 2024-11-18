Рой Кин отреагировал на дебютный гол своего будущего зятя за сборную Англии

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин отреагировал на дебютный гол своего будущего зятя Тэйлора Харвуд-Беллиса за сборную Англии.

В этот международный перерыв 22-летний Харвуд-Беллис впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии. Перед этим стало известно о помолвке защитника "Саутгемптона" с дочерью Кина, Леа.



Харвуд-Беллис не сыграл против Греции в минувший четверг, но появился на замену против Ирландии в воскресенье, отметив свой дебют голом.



После победы англичан на "Уэмбли" со счетом 5:0 ирландец Кин признался, что испытывает смешанные чувства насчет успехов своего будущего зятя.



"Это (брак с дочкой) еще окончательно не решено. Слушайте, в семействе Кинов все может очень быстро измениться!"



"Его гол вызывает у меня смешанные чувства. Это хороший дебют для него, и он может угрожать чужим воротам. Он славный парень, и его семья проделала очень хорошую работу. Он очень славный парень", — сообщил Кин в эфире ITV.