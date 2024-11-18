Троссард получил травму в сборной Бельгии
Вингер "Арсенала" Леандро Троссард получил травму в матче за сборную Бельгии.
29-летний Троссард был назван в стартовом составе сборной Бельгии на матч Лиги Наций против Израиля накануне.
Однако Троссард даже не смог продержаться до перерыва, покинув поле на 37-й минуте проигранного бельгийцами матча (0:1).
Daily Mirror затрудняется назвать характер повреждения Троссарда, однако это в любом случае не может быть хорошей новостью для "Арсенала", чьи медики оказались завалены работой.
Из-за проблем со здоровьем Деклан Райс, Букайо Сака и Мартин Эдегор не смогли откликнуться на вызовы в свои сборные в этот международный перерыв. Риккардо Калафьори, Такехиро Томиясу и Киран Тирни по-прежнему травмированы, а Бен Уайт едва перенес небольшую операцию на колене.
Добавим, Троссард провел 15 матчей за "Арсенал" в этом сезоне, забив два гола. Помимо этого, в минувший четверг Леандро сыграл все 90 минут за сборную Бельгии против Италии.
18.11.2024 06:00
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