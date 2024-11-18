Троссард получил травму в сборной Бельгии

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард получил травму в матче за сборную Бельгии.

29-летний Троссард был назван в стартовом составе сборной Бельгии на матч Лиги Наций против Израиля накануне.



Однако Троссард даже не смог продержаться до перерыва, покинув поле на 37-й минуте проигранного бельгийцами матча (0:1).



Daily Mirror затрудняется назвать характер повреждения Троссарда, однако это в любом случае не может быть хорошей новостью для "Арсенала", чьи медики оказались завалены работой.



Из-за проблем со здоровьем Деклан Райс, Букайо Сака и Мартин Эдегор не смогли откликнуться на вызовы в свои сборные в этот международный перерыв. Риккардо Калафьори, Такехиро Томиясу и Киран Тирни по-прежнему травмированы, а Бен Уайт едва перенес небольшую операцию на колене.



Добавим, Троссард провел 15 матчей за "Арсенал" в этом сезоне, забив два гола. Помимо этого, в минувший четверг Леандро сыграл все 90 минут за сборную Бельгии против Италии.