"Арсенал" рассматривает Кампуша на роль спортивного директора

Футбольный советник французского ПСЖ Луиш Кампуш рассматривается "Арсеналом" на вакантную роль спортивного директора.

"Арсенал" находится в поисках нового спортивного директора с тех пор, как ранее в ноябре Эду подал в отставку. Бывший полузащитник сборной Бразилии обязан отработать шесть месяцев, прежде чем уйдет к владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису.



С ролью спортивного директора на "Эмирейтс" связывают многих специалистов, включая ряд бывших игроков "Арсенала", и Sky Sports утверждает, что "серьезной целью" для лондонского клуба обещает стать Кампуш.



Кампуш обладает сильной репутацией по поиску молодых талантов, при этом Луиш до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с ПСЖ и даже не имеет на руках соответствующего предложения.



Кампуш присоединился к ПСЖ летом 2022, кардинально изменив трансферную политику французского гранда, который прежде был сосредоточен на приглашении готовых звезд, а теперь предпочитает перспективных игроков вроде Витиньи, Брадли Барколя и Жоау Невеша.



Кампуш также известен своей работой в "Монако" и "Лилле", где он покупал и затем продавал с огромной прибылью игроков вроде Килиана Мбаппе, Виктора Осимхена, Бернарду Силвы, Фабиньо и Антони Мартиаля.