"Ковентри" проведет собеседования с Лэмпардом и Ван Нистелроем

Клуб Чемпионшипа "Ковентри", находящийся в поисках нового главного тренера, проведет собеседования с Фрэнком Лэмпардом и Руудом Ван Нистелроем в ближайшие дни.

Ранее в ноябре, спустя считанные месяцы после выхода в полуфинал Кубка Англии, владелец "Ковентри" Дуг Кинг указал на дверь Марку Робинсу, который провел в клубе семь лет.



Робинс, который также достиг с "Ковентри" финала плей-офф Чемпионшипа в сезоне 2022/23, поплатился за невыразительное начало новой кампании.



Лэмпард и Ван Нистелрой оказались среди тех, кто заинтересовался вакансией в "Ковентри", и на предстоящей неделе клуб второго английского дивизиона поговорит с обоими специалистами, сообщает Daily Mirror.



Лэмпард находится без работы с короткого периода в качестве временного тренера "Челси" в концовке сезона 2022/23, а Ван Нистелрой только в минувший понедельник покинул "Манчестер Юнайтед", где сперва ассистировал Эрику Тен Хагу, а затем сам руководил первой командой в четырех матчах.