Англичане разгромили Ирландию и выиграли свою группу Лиги Наций

Сборная Англии завершила свою кампанию в Лиге Наций, разгромив дома Ирландию со счетом 5:0.

Относительно победы 0:3 над Грецией в минувший четверг в стартовый состав "трех львов" влились Тино Ливраменто, Льюис Холл и Харри Кейн. Последний забрал повязку у Кайла Уолкера, переместившегося в центр обороны.



В первом тайме хозяева "Уэмбли" втрое превосходили своего соперника по владению мячом, нанесли несколько ударов и подали несколько угловых, но в створ ворот Кувина Келлехера ни разу не пробили. Одним из самых активных на поле был Нони Мадуэке.



Однако атакам англичан не хватало скорости, поэтому Ирландия дисциплинированно оборонялась, при этом, правда, полностью пожертвовав своей игрой впереди.



В начале второго тайма Лиам Скейлз оставил гостей вдесятером, получив вторую желтую карточку за фол на Джуде Беллингеме в штрафной. Кейн четко реализовал пенальти, разведя мяч и Келлхера по разным углам — 1:0.



За одним залпом почти сразу последовал второй. Ирландцы не смогли остановить мяч после прострела Ливраменто, в результате чего снаряд дошел до Энтони Гордона, который пробил в касание с отскоком от газона — 2:0.



На 58-й минуте счет стал крупным. После подачи углового Марк Гехи сделал скидку к дальней штанге, где Конор Галлахер подправил мяч в ворота — 3:0.



Сделав небольшую паузу, англичане продолжили крушить своего соперника. На 75-й минуте Беллингем прострелил низом в штрафную, а Джаррод Боуэн первым же касанием после выхода на замену пробил — 4:0.



На 79-й минуте Беллингем вновь выступил в роли ассистента, набросив мяч к границе вратарской, откуда Тэйлор Харвуд-Беллис, также вышедший на замену, пробил головой — 5:0.





Ирландия уверенно продержалась первый тайм, но после удаления и первого пропущенного гола посыпалась. Англичане одержали сверхуверенную победу и выиграли свою группу Лиги Наций.



Сборная Англии — сборная Ирландии — 5:0 (0:0)



Голы: Кейн 53 (пен), Гордон 55, Галлахер 58, Боуэн 75, Харвуд-Беллис 79.



Англия: Пикфорд, Ливраменто, Уолкер (Харвуд-Беллис 62), Гехи, Холл, Джонс (Гомес 79), Галлахер (Соланке 75), Беллингем, Мадуэке (Боуэн 75), Гордон (Роджерс 75), Кейн.



Ирландия: Келлехер, О'Ши, Макгиннесс, Коллинс, Скейлз, О'Дауда (Азаз 67), Эбоселе (Мэннинг 67), Каллен (Моран 76), Моламби, Фергюсон (Пэрротт 67), Смодич.



Предупреждения: Беллингем, Мадуэке, Кейн, Гомес — Моламби, Скейлз, О'Ши.



Удаление: Скейлз 51.