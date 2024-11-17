Роналдо собирается переманить Гвардиолу в сборную Бразилии
Легенда бразильского футбола Роналдо собирается переманить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в сборную "пентакампеонов".
Будущее Гвардиолы в "Сити" остается под большим вопросом, потому что действующий контракт каталонского специалиста истекает в конце этого сезона.
По информации испанского издания Sport, бывший нападающий "Реала" и нынешний владелец "Реал Вальядолид" Роналдо собирается использовать Гвардиолу в качестве своего козыря, баллотируясь на пост президента Бразильской федерации футбола.
В случае своего избрания Роналдо обещает привести Гвардиолу в сборную Бразилии в 2026 году. Утверждается, что у сторон уже есть соответствующая договоренность.
Даже если это правда, Гвардиола все еще может продлить свой контракт с "Сити" на следующий сезон, что позволит ему провести на "Этихад" 10 лет.
17.11.2024 21:00
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"пентапокемонов"
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И Тайсона туда
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