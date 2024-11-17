Погба не будет тренироваться на базе "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба не будет тренироваться на базе своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне.

На днях Погба разорвал свой контракт с "Ювентусом" и теперь ищет себе новый клуб, за который он может сыграть в марте, когда истечет его дисквалификация за допинг.



Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" может открыть 31-летнему французу доступ к своей инфраструктуре для улучшения физических кондиций.



Однако talkSPORT утверждает, что такая возможность не рассматривается. Погба будет тренироваться у себя дома в Майами, готовясь к следующему шагу в своей карьере.



При этом Погба не закрывает дверь ни перед кем и готов рассмотреть предложения из МЛС, европейских лиг и Ближнего Востока.