МЮ и "Ливерпуль" проявили интерес к Керкезу

"Манчестер Юнайтед" вслед за "Ливерпулем" проявил интерес к левому защитнику "Борнмута" Милошу Керкезу.

Ранее в этом сезоне пресса уже сообщала, что "Ливерпуль" рассматривает Керкеза, партнера своего полузащитника Доминика Собослаи по сборной Венгрии, в качестве преемника для Энди Робертсона.



По информации Relevo, в приобретении 21-летнего Керкеза также заинтересован "Юнайтед", причем оба гранда Премьер-Лиги уже делают свои запросы насчет Милоша.



В этом сезоне слева в обороне у "Юнайтед" вынужденно действует правый защитник Диогу Далот, потому что Люк Шоу и Тирелл Маласиа были травмированы и еще не сыграли ни минуты, лишь недавно вернувшись к тренировкам.



Летом 2023 Керкез обошелся "Борнмуту" в 16 миллионов фунтов. Продажа Милоша в январе или в конце сезона сулила бы "вишенкам" хорошую прибыль.