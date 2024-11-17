Кейн не знает, останется ли капитаном сборной Англии при Тухеле

Нападающий "Баварии" Харри Кейн заявил, что новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель сам решит, оставить ли его капитаном национальной команды.

Кейн является английской сборной с 2018 года, однако в минувший четверг Харри остался в запасе против Греции и был вынужден передать повязку Кайлу Уолкеру.



Кейн пока не знает, останется ли он капитаном и будет ли вообще играть за сборную при Тухеле, однако Харри чувствует, что сейчас он находится в своей лучшей форме.



"Несомненно, это будет решение Томаса, но лично мне кажется, что меня всегда вызывали в сборную Англии, исходя из формы и заслуг".



"Я здесь не только потому, что являюсь капитаном сборной Англии. Я провел свой лучший сезон в индивидуальном плане, и я действительно хорошо начал этот год".



"Если бы я не играл хорошо в последнее время, это могло бы быть аргументом. Но я чувствую, что нахожусь на своем пике на клубном уровне, и в конце концов именно от клубной формы зависит, будешь ли ты играть за свою сборную".



"Разумеется, это будет решение Томаса. Но в любом случае я всегда буду рад представлять свою страну", — сообщил Кейн talkSPORT.