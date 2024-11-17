Дьекереш исключает свой уход из "Спортинга" в январе

Нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дьекереш, называемый трансферной целью клубов Премьер-Лиги, исключил свой отъезд из Лиссабона в январе.

Дьекереша настойчиво сватают в "Манчестер Юнайтед" с тех пор, как главный тренер Рубен Аморим согласился сменить "Спортинг" на клуб с "Олд Траффорд".



Сватают Дьекереша и в другие английские топ-клубы, однако со своим будущим 26-летний швед определится уже после окончания сезона.



"Я хочу завершить этот сезон в "Спортинге". Я обожаю быть здесь".



"Что касается нового клуба, то посмотрим, когда придет время. Я хочу играть, это имеет большое значение, но будут и другие факторы", — цитирует Дьекереша Evening Standard.