"Тоттенхэм" объявил, что Одобер перенес операцию

"Тоттенхэм" объявил, что вингер Вильсон Одобер перенес операцию на задней поверхности бедра.

Минувшим летом "Тоттенхэм" потратил 30 миллионов фунтов на приглашение Одобера из "Бернли", однако пока Вильсон сыграл лишь 162 минуты за команду Анге Постекоглу в Премьер-Лиге.



Последний раз Одобер выходил на футбольное поле на заключительные две минуты матча Лиги Европы против АЗ в октября, когда у 19-летнего француза случился рецидив.



В итоге медицинский штаб "Тоттенхэм" решил, что лучшим решением проблем Одобера с задней поверхностью бедра будет хирургическое вмешательство, и сегодня "шпоры" объявили, что накануне Вильсон был прооперирован.



Добавим, в лазарете "Тоттенхэма" также остаются защитник Микки Ван де Вен и нападающий Ришарлисон.