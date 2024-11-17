Осимхен может заменить Исака в "Ньюкасле"

"Ньюкасл" обозначил интерес к Виктору Осимхену, опасаясь расставания со своим нападающим Александером Исаком следующим летом.

Забив 25 мячей в прошлом сезоне, новую кампанию Исак начал с пяти голов и двух результативных передач в 11 матчах. Александр отличался в каждом из четырех последних поединков Премьер-Лиги.



На "Сент-Джеймс Парк" опасаются, что без Лиги Чемпионов им будет сложно удержать Исака, которым интересуются большие клубы, включая "Арсенал". Пока что Александер не демонстрирует желания подписывать новый контракт с "Ньюкаслом".



Поэтому "Ньюкасл" уже начал подготовительную работу на случай ухода Исака летом 2025, собираясь обзавестись заменой мирового уровня при негативном для себя сценарии.



По информации Fotball Insider, "Ньюкасл" проявляет интерес к Осимхену, который этот сезон проводит за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи".



В данный момент "сороки" выясняют, смогут ли они себе позволить 25-летнего нигерийца в финансовом плане.