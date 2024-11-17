Аморим проведет свою первую тренировку в МЮ в понедельник

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим проведет свою первую тренировку на новом месте работы в ближайший понедельник.

Аморим еще в начале этой недели прилетел в Манчестер из Лиссабона, но сразу приступить к работе на базе в "Юнайтед" в Каррингтоне не смог.



Эта задержка была вызвана получением рабочей визы, но теперь бюрократические препятствия преодолены, и 39-летний португалец готов взяться за дело, сообщает talkSPORT.



Аморим начнет работать с игроками, которые в этот международный перерыв не уехали в свои сборные или вернулись оттуда досрочно. Остальные прибудут в расположение "Юнайтед" около четверга.