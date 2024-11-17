Линделеф получил травму в сборной Швеции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф получил травму в матче за сборную Швеции.

Эта беда приключилась с 30-летним Линделефом во время победного для шведов матча Лиги Наций против Словакии накануне (2:1).



Линделеф провел на поле менее получаса, после чего был уведен с поля двумя членами медицинского штаба своей сборной.



Теперь Линделеф рискует пропустить дебют нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, вместе с которым ему довелось играть за "Бенфику".



Добавим, в этом сезоне Линделеф сыграл только семь матчей за "Юнайтед". В прошлой кампании Виктор провел несколько недель в лазарете, испытывая проблемы с пахом, задней поверхностью бедра и пальцем ноги.