Линделеф получил травму в сборной Швеции
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф получил травму в матче за сборную Швеции.
Эта беда приключилась с 30-летним Линделефом во время победного для шведов матча Лиги Наций против Словакии накануне (2:1).
Линделеф провел на поле менее получаса, после чего был уведен с поля двумя членами медицинского штаба своей сборной.
Теперь Линделеф рискует пропустить дебют нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, вместе с которым ему довелось играть за "Бенфику".
Добавим, в этом сезоне Линделеф сыграл только семь матчей за "Юнайтед". В прошлой кампании Виктор провел несколько недель в лазарете, испытывая проблемы с пахом, задней поверхностью бедра и пальцем ноги.
17.11.2024 12:00
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